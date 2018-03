Desemprego no Japão recua para 5,5% em agosto

O Ministério dos Assuntos Internos e da Comunicação, que divulgou os dados, disse que a melhoria das condições do mercado de trabalho nos setores de saúde e construção ajudou a pressionar a taxa de desemprego para baixo.

Outros dados mostraram que as famílias japonesas gastaram mais do que o previsto em agosto, com seus desembolsos aumentando 2,6% em relação a um ano antes, na primeira alta desde janeiro do ano passado. A previsão de consenso era de uma diminuição de 0,4%. O Ministério atribuiu o crescimento à elevação dos gastos em produtos cujos preços estão caindo, bem como às medidas do governo para estimular o consumo.

Os analistas disseram, contudo, que os números positivos refletem basicamente fatores extraordinários e que outros indicadores sugerem que o mercado doméstico do Japão deve continuar estagnado nos próximos meses. Segundo esses analistas, os dados do desemprego podem mudar de direção e avançar para uma taxa de 6% no fim do ano. As informações são da Dow Jones.