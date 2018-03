Desemprego no Reino Unido atinge 7,9% em agosto A taxa de desemprego no Reino Unido, com base na medida da Organização Internacional do Trabalho (OIT), subiu 0,3 ponto porcentual nos três meses até agosto e atingiu 7,9%, informou o Escritório Nacional de Estatísticas. O número de desempregados totalizou 2,47 milhões no período, um aumento de 88 mil pessoas em relação aos três meses até maio.