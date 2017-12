Desemprego preocupa mais que avaliação de bancos, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), acredita que o País precisa ter cautela em relação às previsões de bancos internacionais, que nos últimos dias rebaixaram a recomendação para investir no Brasil e manifestaram preocupação com a política fiscal do governo. "O que preocupa não é a previsão de mercado, mas o desemprego. Esse que é o fato grave", disse. De acordo com ele, o caminho do desenvolvimento passa pelo ajuste fiscal. Na avaliação do governador, a responsabilidade fiscal é uma conquista e que ninguém quer abrir mão. "Ninguém tem o direito de comprometer o futuro das gerações", afirmou. Alckmin destacou que o Brasil tem que aproveitar essa bom momento que o mundo está vivendo e citou o crescimento de 9,7% registrado pela China no primeiro trimestre do ano e o bom desempenho de outros países da Europa e até a Argentina. "Nós temos que aproveitar esse crescimento econômico mundial, até porque esse cenário no futuro pode mudar", disse. O governador de São Paulo destacou que o déficit fiscal que os Estados Unidos vem acumulando precisará ser corrigido no futuro, o que poderá afetar o Brasil. "Tem que aproveitar esse céu de brigadeiro que estamos vivendo para crescer bastante agora", disse. O governador de São Paulo inaugurou hoje o Pólo Ecoturístico Caminhos do Mar - projeto de preservação e ecoturismo, que permite a visitação monitorada do Caminho do Mar, a antiga estada de Santos. O local foi declarado pela Unesco como Reserva da Biosfera. O Estado investiu R$ 4 milhões para recuperação da estrada. "Agora queremos, através da Lei Rouanet, buscar parceiros privados para recuperar os monumentos históricos que tem ao longo do caminho do mar", afirmou. Veja a galeria de fotos do Caminho do Mar