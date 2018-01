Análise: Desemprego próximo dos dois dígitos A taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua mostra a continuidade da piora do nível de emprego e a deterioração do mercado de trabalho, que pode atingir dois dígitos em média no próximo ano (11,5%). Puxada, principalmente, pela construção civil e pela indústria, e cada vez mais pelos serviços, o Sudeste foi a região mais afetada. Entretanto, há sinais de disseminação da queda do emprego em todas as regiões. De todos os Estados da Federação, apenas um não teve aumento do desemprego no período (Sergipe).