Desemprego recorde reflete maior procura, diz Berzoini O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, disse que o recorde do desemprego em abril, divulgado hoje pelo IBGE, reflete um maior número de pessoas procurando trabalho. De acordo com ele, toda vez que a economia começa a crescer, maior é o número de pessoas que voltam a procurar trabalho depois de terem desistido. Segundo o ministro, o mercado criou 130 mil empregos em abril, mas cresceu a proporção da população economicamente ativa que procura trabalho. Berzoini admitiu que a queda da renda é causada porque mais pessoas da mesma família passam a buscar trabalho para compensá-la. O ministro acredita que o desemprego dará sinais de recuo no segundo semestre.