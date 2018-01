Desemprego recua na América Latina, mas cresce no Brasil Estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgado nesta Quarta-feira mostrou que a taxa de desemprego caiu em toda a América Latina, mas cresceu no Brasil. Apesar disso, o Panorama Laboral 2006, relatório do órgão sobre a situação do mercado de trabalho, mostrou avanços na diminuição das desigualdades dos rendimentos dos trabalhadores brasileiros e da renda. Os dados referem-se aos três primeiros trimestres deste ano em relação a igual período de 2005. Segundo a OIT, no Brasil houve um crescimento do poder de compra do salário mínimo e, conseqüentemente, a redução do coeficiente de Gini (indicador da distribuição de renda), que reduziu de 0,585, em 2004, para 0,544, em 2005. Já a taxa de desemprego urbano no País apresentou leve aumento de 10,0% para 10,2%, na comparação entre os terceiros trimestres de 2006 e 2005. Na América Latina, o desemprego de 9,5% para 9,0%, na mesma base de comparação. Para a OIT, "o Brasil acompanhou a tendência geral na América Latina e Caribe de melhoria dos indicadores do mercado de trabalho". O desemprego entre os adolescentes de 15 a 17 anos diminuiu para 33,1%, contra os 34,0% do terceiro trimestre do ano anterior; enquanto que entre os jovens de 18 a 24 anos a taxa elevou-se ligeiramente para 21,5%, em relação aos 21,1% de 2004, no mesmo período. "Embora o país venha reduzindo suas taxas de informalidade, basicamente através da expressiva criação e formalização de postos de trabalho com carteira assinada, a informalidade no país atinge 46,6% dos homens e 52,4% das mulheres", diz o estudo. América Latina O Panorama Laboral destaca ainda que, na América Latina, apesar dos avanços observados, a porcentagem de emprego no setor informal ainda é alta: corresponde a 48,5% do total de ocupados urbanos. Por sua vez, cinco de cada dez novas ocupações nas zonas urbanas da América Latina e do Caribe entre 2002 e 2005 foram geradas na economia informal. A taxa de desemprego urbano no terceiro trimestre de 2006 diminuiu em quase todos os países da região. As maiores quedas ocorreram na Venezuela (12,9% a 10,4%), Honduras (7,1% a 5,2%), Panamá (12,1% a 10,4%), Argentina (12,1% a 10,7%), Colômbia (14,6% a 13,3%) e Peru (10,1% a8,8%). Os países que tiveram reduções modestas foram Equador (11,1% a 10,3%), México (4,9% a 4,6%) e Chile (8,4% a 8,3%). A taxa de desemprego urbano se manteve igual no Uruguai (12,2%).