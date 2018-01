Desemprego será menor nos países ricos em 2004, diz OCDE O desemprego nas maiores economias mundiais deve diminuir no ano que vem, com a melhora das condições globais, concluiu a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A OCDE é composta pelas 30 maiores economias desenvolvidas e em desenvolvimento. O índice de desemprego amplo da OCDE deve cair para 6,8% em 2004, de 7% em 2003, de acordo com o relatório anual sobre o emprego divulgado hoje. A taxa de desemprego nos EUA deve ficar em 6% em 2003 e cair a 5,8% em 2004, diz o relatório. Na União Européia, a OCDE projeta taxa de 8% em 2003 e 7,9% em 2004; no Japão, a taxa de desemprego deve permanecer estável em 5,7% em 2004; na Grã-Bretanha, deve ficar em 5,4% em 2003 e cair a 5,2% em 2004. As informações são da Dow Jones. No Brasil, o emprego industrial se mantém em queda, anunciou hoje o IBGE.