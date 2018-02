Desemprego sobe a 10,4% em janeiro na Alemanha A taxa de desemprego não-ajustada subiu para 10,4% em janeiro, de 9,6% em dezembro, informou o Gabinete do Trabalho alemão. O número de desempregados na Alemanha cresceu para 4,29 milhões em janeiro, de 3,96 milhões em dezembro. O número de desempregados subiu 31 mil em janeiro, em termos sazonalmente ajustados, depois de registrar elevação de 9 mil (dado revisado) em dezembro. A alta de janeiro superou as estimativas dos analistas de crescimento de 26 mil no número de desempregados na Alemanha.