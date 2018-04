Desemprego sobe a 15,9% em março na Grande São Paulo A taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo ficou em 15,9% em março, registrando alta em relação a fevereiro, quando foi de 15,3% da população economicamente ativa (PEA). As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 25, pela Fundação Seade e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O total de desempregados foi estimado em 1,598 milhão de pessoas em março. "O acréscimo de 52 mil pessoas ao contingente de desempregados resultou na eliminação de 106 mil ocupações, número superior à saída de 54 mil pessoas do mercado de trabalho", informa nota da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Seade/Dieese. Demais regiões A taxa de desemprego nas seis regiões metropolitanas avaliadas pelo Seade/Dieese - Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo - atingiu 16,6% da PEA em março, apresentando elevação em relação à taxa de 15,9% de fevereiro. De acordo com os dados, pelo terceiro mês consecutivo, o nível de ocupação diminuiu. O levantamento constata que foram eliminados 181 mil vagas, simultanemente à saída de 61 mil pessoas do mercado de trabalho, resultando no acréscimo de 119 mil pessoas ao contingente de desempregados.