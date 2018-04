Desemprego sobe e beira os 20% em São Paulo O desemprego na região metropolitana de São Paulo atingiu 19,9% da População Economicamente Ativa (PEA), registrando alta de 4,2% em relação ao índice de 19,1% de fevereiro. Segundo os técnicos da Fundação Seade e do Dieese, a alta pode ser considerada um movimento usual deste período inicial do ano, caracterizado por uma baixa nas contratações. Em março, foram eliminados 103 mil postos de trabalho. O número foi atenuado porque 35 mil pessoas saíram do mercado de trabalho, ou seja, não estão à procura de emprego no momento. O aumento do desemprego ocorreu principalmente nos setores de comércio e serviços, que eliminaram postos de trabalho. Na indústria houve queda de 1,4% nos postos de trabalho. Segundo a pesquisa, os salários de fevereiro caíram 0,5%, passando a corresponder a um rendimento médio para os trabalhadores de R$ 829,00.