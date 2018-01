Desemprego sobe para 9,7% em novembro na Alemanha A situação no mercado de trabalho da Alemanha continuou a se deteriorar em novembro, com o desemprego subindo mais do que o esperado pelos analistas e atingindo o nível mais elevado em quatro anos. A taxa de desemprego, em bases não-ajustadas, subiu de 9,4% em outubro, para 9,7% em novembro, acima da alta de 9,5% prevista. A taxa de desemprego ajustada pelos fatores sazonais subiu para 10%, de 9,9% em outubro. O número de desempregados aumentou em 35 mil, para um total de 4,161 milhões, em bases ajustadas sazonalmente. O total de desempregados é o mais elevado desde que o chanceler Gerhard Schröder tirou Helmut Köhl do poder em 1998. Em agosto daquele ano, o total de desempregados era de 4,18 milhões. O aumento do número de desempregados superou as estimativas dos analistas, de crescimento de 23 mil. Evidenciando ainda mais a piora no ambiente de trabalho na maior economia da Europa, o dado de outubro foi revisado, indicando que houve aumento de 26 mil no número de desempregados, acima dos 22 mil anunciados anteriormente.