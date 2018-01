Desemprego tem maior nível em quatro anos e rendimento cai

RIO - O desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do Brasil atingiu o maior nível em quatro anos, enquanto o rendimento médio dos trabalhadores teve a terceira queda seguida.

A taxa ficou em 6,4% em abril, ante 6,2% em março, segundo dados sem ajuste sazonal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se do maior nível desde março de 2011, quando o desemprego atingiu 6,5%. Já o rendimento médio real, já descontados os efeitos da inflação, somou R$ 2.138,50 - o que representa uma queda de 0,5% em abril ante março e de 2,9% na comparação com o mesmo mês de 2014. Nas duas comparações, foi o terceiro recuo consecutivo.

Considerando apenas meses de abril, a taxa de desemprego observada em 2015 é a maior desde 2010, quando ficou em 7,3%, e igual à de 2011 (6,4%). O resultado do mês passado, no entanto, ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, da Agência Estado, que esperavam taxa entre 6% e 6,6%, e acima da mediana projetada, de 6,30%.