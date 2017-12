Desemprego volta a bater recorde em São Paulo O desemprego na região metropolitana de São Paulo voltou a bater a recorde em setembro, segundo pesquisa da Fundação Seade e Dieese. A taxa passou de 20% em agosto para 20,6% da População Economicamente Ativa (PEA), a mesma dos meses de abril e maio deste ano e a mais elevada desde 1985. O aumento do desemprego foi causado pelas demissões no comércio (24 mil), serviços (18 mil) e indústria (9 mil). Destaca-se ainda que esse efeito negativo atingiu os trabalhadores autônomos (34 mil) e os assalariados do setor privado com carteira de trabalho assinada (20 mil). Após redução em julho, o rendimento médio real dos ocupados cresceu 1,4% em agosto e passou a R$ 910. Já o salário médio permaneceu relativamente estável (0,2%), em R$ 967.