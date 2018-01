Desenvolvimento de carreira ainda é desafio para empresas A maioria das empresas brasileiras ainda não está preparada para uma nova realidade que começa a se desenhar no desenvolvimento de carreiras, marcada pela necessidade de aproveitar a evolução de profissionais como forma de agregar valor a uma organização. Pressionadas pela competição do mercado e pelo desafio de atrair e reter talentos, essas companhias terão de vencer barreiras da estrutura formal e adotar um novo modelo nessa área, na avaliação do diretor da Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP), Joel Souza Dutra. O especialista participou na noite de terça-feira da segunda edição do ciclo de palestras AE Gestão & Carreiras, promovido pela Agência Estado, em parceria com instituições de ensino nas áreas de finanças e gestão corporativa. Especialista em gestão de pessoas, Dutra explica que esta é uma evolução que ocorrerá naturalmente no mercado corporativo, mas insiste que os grupos que forem capazes de se antecipar terão a oportunidade de ganhar competitividade e de explorar os benefícios do desenvolvimento de seus funcionários. "As empresas estão cada vez mais dependentes das pessoas e, por isso, precisam ir ao encontro das expectativas desses profissionais", explica o acadêmico. "Hoje, o grande clamor das pessoas dentro de uma empresa é visualizar seu horizonte profissional e as possibilidades de desenvolvimento. E as empresas que deixam isso claro se tornam muito mais competitivas na hora de atrair e reter pessoas talentosas, pessoas que vão fazer a diferença", acrescenta. De acordo com Dutra, um dos desafios trazidos por essa nova realidade é a adequação da estrutura formal da corporação, caracterizada definições como cargos e salários, à real evolução dos funcionários. Segundo ele, o desenvolvimento profissional se dá atualmente em níveis que ultrapassam essa estrutura, fazendo com que pessoas que possuem um mesmo nível hierárquico sejam capazes de agregar níveis diferentes de valor a uma organização. "O reconhecimento formal vem, muitas vezes, a posteriori, ou seja, depois que uma pessoa já está ocupando um determinado espaço. Ela está se desenvolvendo e não tem nenhuma sinalização por parte da empresa de reconhecimento", afirma. "É aí que a companhia corre o risco de perder essa pessoa", explica. Mas Dutra insiste que não são apenas as empresas que precisam se adaptar a esse novo cenário, já que os próprios funcionários ainda não aprenderam a planejar sua carreira considerando aspectos como a maior agilidade da trajetória profissional e a maior rapidez da evolução dentro de uma empresa. Ele afirma, por exemplo, que as corporações enfrentam uma pressão cada vez maior para renovar seu quadro e, conseqüentemente, acabam reduzindo o limite de idade para a permanência de um profissional na organização. "Hoje, as empresas dificilmente mantêm profissionais com mais de 55 anos", explica. "E as pessoas estão muito pouco preparadas para isso", acrescenta. Como resultado desse despreparo, Dutra aponta um outro desafio, dessa vez relacionada ao processo sucessório. "Se uma pessoa não pensou sequer em sua aposentadoria ou em definir uma nova carreira, ela certamente também não pensou em preparar alguém para substitui-la." Dutra é livre docente pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e coordena o Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da FIA (Progep-FIA). O primeiro painel do ciclo de palestras AE Gestão & Carreiras foi realizado no último dia 31 de março, em conjunto com o Ibmec São Paulo. Ainda este ano estão previstas palestras em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).