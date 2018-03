Desenvolvimento e Fazenda disputam Eximbank

Os técnicos não conseguiram chegar a um consenso sobre o assunto, o que está travando o surgimento do Eximbank. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apoia a ideia do banco, vai dar a palavra final. Os exportadores temem que, para agradar a todos, o governo enfraqueça o Eximbank, que é uma demanda antiga do setor.

A briga envolve uma fatia significativa de recursos. O governo tem à disposição do comércio exterior, espalhados por vários órgãos, entre financiamentos e garantias, cerca de R$ 26,9 bilhões. Do total, R$ 10 bilhões estão no Fundo Garantidor de Exportações (FGE), R$ 11,2 bilhões no BNDES-Exim, R$ 2,6 bilhões no Proex e R$ 3,1 bilhões na linha pré-pagamento do BB.

Ainda não foi definido o capital do Eximbank, mas deve ser bem menor que isso. Em entrevista ao Grupo Estado, em maio, o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, cogitou como capital os R$ 2,6 bilhões do Proex, mais algum acréscimo do BNDES. Segundo os exportadores, os principais problemas do sistema atual são o grande número de órgãos envolvidos, além de boa parte dos recursos não ter sido ainda efetivamente liberada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.