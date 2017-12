Desenvolvimento Rural vai atuar na criação de nova classe média no campo, diz Ministério

BRASÍLIA - O secretário de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, apresentou parte das diretrizes que a pasta deve seguir ainda no decorrer deste ano. Segundo ele, sua secretaria vai trabalhar na promoção de assistência técnica e extensão rural nas cadeias mais dinâmicas; atuar no projeto de criação de uma nova classe média no campo; garantir acesso à capacitação e formação profissional; promover acesso ao crédito e disseminar a cultura de cooperativismo.

A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, apresentou nesta segunda-feira, 27, um balanço do seu trabalho à frente da pasta no primeiro semestre. Ela afirmou que, para os próximos períodos, o objetivo é estabelecer um processo de gestão eficiente e transparente, fortalecer o nome do ministério, estabelecer uma defesa agropecuária robusta e implementar uma lei agropecuária plurianual.

A secretária-executiva da pasta, Mila Jaber, relatou que, no primeiro semestre, R$ 69,4 milhões foram economizados com despesas operacionais. Esses recursos, segundo ela, serão destinados para a defesa agropecuária estadual. O ministério também pretende lançar em 18 de agosto uma escola de gestão em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para capacitar os 11 mil servidores da pasta.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Competitividade. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, fez um balanço positivo da relação custo-benefício para o produtor em função da alta do dólar ante o real. "Apesar de aumento de custos, vários produtores se protegeram muito bem", disse, durante apresentação de balanço dos trabalhos realizados pela pasta no primeiro semestre do ano.

"O câmbio, apesar do aumento de custos, dá mais competitividade às exportações. Acredito que, no fim das contas, o balanço é positivo para o produtor", ponderou.

Nassar destacou que, mesmo em um ano de ajuste fiscal, foi possível aumentar os recursos do Plano Safra 2015/16 em 20%. Ele defendeu que, apesar das elevações das taxas de juros das operações, elas continuam competitivas frente às oferecidas pelo setor privado.