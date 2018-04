Design na fase da maturidade

A senha para garantir a fidelidade do consumidor, padronizar uma marca global, de modo que ela possa ser reconhecida em qualquer parte do mundo, e fazer uma embalagem se destacar em um mar de informações pode ser resumida a uma palavra: o design. De ferramenta para melhorar o aspecto estético dos produtos, o design cresceu em importância e hoje faz parte da estratégia das empresas para se posicionar no mercado. Um dos termômetros da relevância do design brasileiro é o Prêmio Idea/Brasil, a versão nacional do International Design Excellence Award (Idea), uma das mais importantes premiações do design nos Estados Unidos. Trazido ao País no ano passado pela Associação Objeto Brasil, entidade dedicada à promoção da indústria do design no Brasil, em parceria com a Agência de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o prêmio cresceu em adesões. Nesta edição, foram 419 projetos inscritos e 103 premiados, em 14 categorias, ante 343 inscritos e 53 vencedores na primeira edição. Há histórias de conquista de novos mercados. A pequena empresa Ciao Mao, que produz sapatos interativos e venceu o prêmio Idea/Brasil no ano passado, conseguiu fechar vendas para EUA e Japão após o reconhecimento. Outro projeto vencedor, o totem de luz da Ziplux, já encontrou clientes na Coreia e no Japão. "O design permite dar visibilidade à inovação das pequenas empresas e reforçar o posicionamento de mercado das grandes", diz Juarez Leal, coordenador da Apex-Brasil. Agora, o desafio é mapear o impacto do design na economia brasileira. A Objeto Brasil encomendou estudo sobre o tamanho da indústria do design no Brasil, que deve estar pronto até meados do ano que vem. "Foi-se o tempo em que, para vender um trator para o produtor rural, bastava garantir um bom funcionamento da máquina no campo", admite Luiz Ghiggi, vice presidente de engenharia da AGCO, fabricante dos tratores Massey Ferguson. "Hoje, o senso estético do agricultor está mais apurado, pois ele se tornou um empresário do campo, se modernizou." Segundo o executivo, itens como o conforto interno do equipamento e seu nível de ruído se tornam mais relevantes, e cabe ao bom designer atender essas novas demandas. A atenção a essas questões levou a fabricante de tratores a ser premiada com a Prata na categoria Comerciais e Industriais. O trator plataformado Massey Fergusson 7100 trouxe inovações como para-lamas mais envolventes aos pneus, o que traz mais segurança para o operador, e um toldo que o protege do sol e chuva. Do campo para a prateleira do supermercado, foi-se também o tempo em que preço baixo garantia a preferência do consumidor. A linha Taeq, marca exclusiva do Grupo Pão de Açúcar que reúne de alimentos a roupas de cama, levou Ouro na categoria Estratégia de Design. "Marca própria sempre esteve associada a baixa qualidade. O design das embalagens foi importante para enaltecer os diferenciais da Taeq no ponto de venda", diz Isadora Sbrissa de Campos, gerente de marketing da Taeq. "Como nosso investimento em mídias de massa é pequeno, nos apoiamos na embalagem para comunicar o valor da marca para o consumidor." Na prática, os itens da linha Taeq, comercializados em todas as lojas do Grupo Pão de Açúcar, ganharam embalagens em fundo branco, com formas orgânicas e sem excessos de informação. "O design não poderia ser complicado, com muitas cores e muita informação. O apelo da marca é justamente oferecer uma pausa para o consumidor", diz Isadora. ECODESIGN Já se foi também o tempo em que o impacto ambiental de um produto não era considerado relevante. A necessidade de fazer um uso mais racional de recursos como água e energia, aliada à oferta de materiais mais ecológicos, como a madeira certificada, fortaleceram o chamado ecodesign. "Tanto a crise econômica quanto a crise ambiental, que vem se anunciando pelas mudanças climáticas, sinalizam que já não dá mais para viver como vivíamos, nos mesmos padrões de produção e consumo, de uso intensivo dos recursos naturais e de poluição", diz Joice Joppert Leal, diretora executiva da Objeto Brasil. Frederico Gelli, da Tátil Design, acredita no redesenho da economia por meio do design. Um dos precursores no Brasil da chamada ecologia industrial, ou biomimética - escola que utiliza os mesmos preceitos da natureza ao desenhar um produto ou ambiente -, ele inovou ao usar a impressão a laser sobre folhas naturais secas. Faturou o prêmio Ouro na categoria Ecodesign. "O designer não deve apenas fazer coisas para impulsionar as vendas das empresas, embora isso seja consequência do trabalho. Ele deve pensar em produtos com mais relevância para as pessoas e menor impacto no ambiente. Nestas duas páginas, as fotos dão uma amostra do nível do design nacional, com projetos premiados no Idea/Brasil."