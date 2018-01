Desigualdade social esconde miséria na AL, alerta BID A pobreza na América Latina não é tão óbvia e se esconde atrás da desigualdade de muitos países, na avaliação dos organizadores do relatório "Indicadores de Desenvolvimento Mundial", emitido pelo Banco Mundial (Bird). ?Na América Latina, a visibilidade (da pobreza) é muito menor do que em países que são claramente pobres?, disse o vice-presidente do Banco Mundial para Desenvolvimento Humano, Jean-Louis Sarbib. ?Em Mali, por exemplo, não dá pra deixar de perceber que se está num país pobre. Mas se você vai para o Brasil ou a Argentina, esse fato não é óbvio?, afirmou. ?Então nesses países é preciso medir também a desigualdade?, disse ele. Segundo Sarbib, 70% dos pobres do mundo vivem em países de renda média. Apesar de ter a maior renda per capita e a maior expectativa de vida entre as regiões em desenvolvimento, a América Latina está atrás das outras regiões nas metas para redução da pobreza, de acordo com o relatório do Banco Mundial. Entretanto, a região está atingindo os objetivos de desenvolvimento humano, à frente de outras regiões na redução da mortalidade infantil, acesso a água limpa para a população e igualdade entre homens e mulheres no acesso à educação. Crescimento econômico Um dos maiores desafios da região é o crescimento econômico. De acordo com o relatório, o número de pessoas vivendo com menos de US$ 2,00 por dia na região poderia cair de 128 milhões de 2001 para 122 milhões em 2015 se a renda per capita crescesse uma média de 2,4% ao ano. Nos anos 90, no entanto, o crescimento médio da região foi de apenas 1,5% ao ano. O crescimento de 5,7% no ano passado, o maior de 25 anos, deve ser visto com ?otimismo cauteloso? na avaliação dos economistas do Banco Mundial. Eles alertam que apesar da redução do crescimento prevista para este e o próximo ano, a região deve aproveitar o momento de expansão para avançar na agenda de reformas estruturais, diminuindo as vulnerabilidades que impediram um crescimento sustentado no passado.