Desligamento da TV analógica começará por metrópoles

De acordo com o ministro, o governo estuda realizar, antes disso, dois projetos piloto de desligamento do sinal analógico, mas ainda não se sabe quais as localidades que estarão preparadas para isso. De acordo com Paulo Bernardo, o governo também deverá editar no fim deste ano ou começo de 2014, uma medida de incentivo à fabricação e à compra do chamado set-top box, que é o aparelho conversor que adapta as tevês antigas ao sinal digital.

Espionagem

O ministro das Comunicações disse que conversou nesta segunda-feira, 29, com a presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, ela solicitou que seja definido o cronograma para visita aos Estados Unidos, para obter mais informações sobre as denúncias de espionagem sobre cidadãos brasileiros. Mas, de acordo com Bernardo, quem está cuidando dessa questão de datas de visita aos Estados Unidos é o Ministério das Relações Exteriores.