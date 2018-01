Desligar linha telefônica sem aviso é ilegal O serviço de telefonia fixa é considerado um serviço essencial no Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, seu fornecimento não pode ser interrompido ou ter falhas. Porém, o consumidor sofre com diversos problemas de má prestação de serviço como o desligamento de linhas telefônicas sem aviso prévio. A técnica de serviços da Fundação Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Fátima Lemos, alerta que há inúmeros casos em que as operadoras de telefonia não obedecem ao plano geral de metas de qualidade para o serviço de telefonia fixa, aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 29 de julho de 1998. Este plano traz uma série de regras de atendimento para os problemas de defeitos e instalação das linhas telefônicas. ?O Procon recebe várias reclamações sobre serviços mal prestados pelas operadoras de telefonia?, ressalta. As empresas de telefonia também são obrigadas por lei a informar com antecedência quaisquer reparos, trocas de fiação ou serviços de urgência, como queda de postes ou incêndios. De acordo com a técnica do Procon-SP, se a linha ficar temporariamente muda, devido a problemas durante o período dos reparos, o consumidor tem direito a desconto na assinatura nos dias em que ficou sem o serviço. ? A operadora não pode cobrar a assinatura integral se a linha não ficou ligada em todos os dias e horas do mês?, explica Fátima Lemos. Inadimplência Pelo regulamento da Anatel, o consumidor deve ser avisado previamente se houver algum corte na linha telefônica, mesmo em caso de atraso de pagamento. ?O correto pelo Código de Defesa do Consumidor seria ocorrer uma negociação sem o corte da linha?, avisa a técnica do Procon-SP Se o consumidor não pagar sua fatura mensal na data de seu vencimento, a empresa deve enviar uma correspondência de aviso sobre o atraso 15 dias após o vencimento da conta. Depois de 30 dias do vencimento, as empresas poderão bloquear parcialmente as chamadas, ou seja, o consumidor não consegue fazer ligações para fora, só receber chamadas. Se o consumidor não tiver quitado a dívida 60 dias após o vencimento da fatura, a empresa poderá suspender totalmente o serviço. E após 90 dias de inadimplência, a empresa poderá rescindir o contrato com o consumidor e cortar a linha telefônica. Se o usuário efetuar o pagamento de uma conta atrasada e linha estivar bloqueada ou suspensa, a empresa deve restabelecer o serviço no prazo máximo de 24 horas. Reclamações contra operadoras telefônicas dobram em 2001 De acordo com dados do Procon-SP, entre janeiro e junho de 2001, as reclamações contra os serviços de telefonia aumentaram em comparação com o mesmo período de 2000. Neste ano, os consumidores registram 7.942 reclamações contra 3.265 no mesmo período de 2000. As consultas também registraram aumento. Entre janeiro e junho deste ano, o Procon-SP recebeu 26.383 consultas contra 15.689 no mesmo período do ano 2000. No total, o atendimento do Procon-SP para consultas e reclamações sobre telefonia passou de 18.954 para 34.325. Não reconhecer o débito na conta de telefone, defeitos na linha telefônica e serviços não fornecidos são as maiores queixas dos consumidores. Caso o consumidor enfrente alguma dificuldade com linhas telefônicas, o primeiro passo é procurar a operadora telefônica de sua cidade para ressarcimento dos prejuízos e resolução dos problemas. Se as negociações falharem, o consumidor deve encaminhar sua reclamação à Anatel. Persistindo o defeito na linha, pode-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Em último caso, ele poderá recorrer ao Juizado Especial Cível para casos relativos a perdas e danos até 40 salários mínimos, ou na Justiça comum, se o valor do prejuízo for maior.