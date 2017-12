Despejo por falta de pagamento cai 5,65% As ações de despejo por falta de pagamento em São Paulo caíram 5,65% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 1999. Foram 13.972 ações ante 14.808 em igual período do ano passado. As ações por denúncia vazia, isto é, quando o proprietário quer retomar o imóvel por outro motivo que não pela falta de pagamento, registraram queda de 19,94% na mesma época, com o registro de 502 casos ante 627 no primeiro semestre de 1999. Os dados constam de uma pesquisa divulgada pela Hubert Imóveis, com base em levantamento junto ao Fórum de São Paulo. Segundo os dados, junho registrou queda de 15,88% no número de ações de despejo por falta de pagamento, em relação a maio. O total de ações por esse motivo caiu de 2.708, em maio, para 2.278 no mês passado. A queda mais significativa, contudo, foi registrada no número de ações por denúncia vazia. Em junho, foram registradas 71 ante 103 no mês anterior, o que significa retração de 31,07%.