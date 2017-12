Despejo sobe 11,61% em agosto As ações de despejo por falta de pagamento na capital paulista somaram 2.383 casos em agosto, um aumento de 11,61% em relação a julho, cujo total foi de 2.135. A denúncia vazia - quando o proprietário pede a desocupação do imóvel por qualquer motivo que não a falta de pagamento - subiu 2,83%, registrando 109 pedidos em agosto contra 106 no mês anterior. Os dados são do levantamento mensal junto ao Fórum de São Paulo, realizado pela Hubert Gebara. Segundo o proprietário da empresa, Hubert Gebara, o crescimento das ações de despejo por falta de pagamento e denúncia vazia não indicam tendência. Ao contrário, pois, desde 1995, a média mensal está caindo. Por falta de pagamento, a média mensal caiu de 3.329 em 1995 para 2.311 em 2000, até agosto, o que representa uma retração de 30,6%. Já as ações por denúncia vazia caíram de 1.743, em 1995, para 89 em 2000, na média mensal até o mês passado.