Despejos: número de ações diminui No Fórum da Capital, o número de ações de despejo por falta de pagamento caiu 18,84% no mês passado em relação ao mês anterior. O número de ações desse tipo foi de 1.934 em setembro contra 2.383 em agosto. Nas ações de procedimento ordinário, que embutem a denúncia vazia (retomada de imóveis após o período de vigência contratual sem apresentação de motivos), houve queda de 15,60%. Foram 92 ações em setembro contra 109 no mês anterior. Os números foram divulgados pela Hubert Assessoria Imobiliária, que faz pesquisa mensal no Fórum. O diretor da empresa responsável pela pesquisa, Hubert Gebara, entende que a queda das ações de despejo por falta de pagamento e por denúncia vazia em setembro indica que locadores ainda estão preferindo manter seus imóveis ocupados, evitando ações na Justiça.