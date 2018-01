Despenca participação de São Paulo no PIB nacional A participação de São Paulo no PIB nacional despencou de 36,1% em 1985 para 30,9% em 2004, segundo mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O gerente do Projeto de Contas Regionais do instituto, Frederico Cunha, disse que essa perda de participação acompanha a queda da fatia da indústria paulista no total da indústria do País entre 1985 (51%) e 2004 (40%). Ele explica que a redução do peso paulista no PIB brasileiro se deve também a um processo de desconcentração econômica regional que prossegue em curso no País. Segundo Cunha, há outros fatores importantes para explicar o processo, como o fato de que o Estado de São Paulo não tem como avançar nas suas fronteiras agrícolas como ocorre, por exemplo, com a região Centro-Oeste. Além disso, Cunha avalia que a perda de São Paulo se insere num processo de mudança estrutural no País. "O Brasil hoje está menos concentrado, com grandes projetos no Norte e Nordeste, incentivos fiscais nos estados para novas plantas industriais e, ainda, a guerra fiscal, com incentivos para migração de empresas para outras regiões", disse. Cunha disse também que São Paulo, que tem uma indústria completa e integrada, reflete mais os movimentos da economia, seja de expansão ou de queda na atividade. Desse modo, a perda de dinamismo da economia brasileira nos últimos anos teve forte impacto na atividade paulista. Crescimento abaixo da média nacional A pesquisa do IBGE mostra também que São Paulo, com crescimento médio anual do PIB de 2,4% de 1985 a 2004, acumulou neste período um crescimento de 46% da economia, abaixo da média nacional de 63%. Por outro lado, o Mato Grosso, refletindo a expansão da fronteira agrícola e da indústria ligada à agricultura, cresceu 315% de 1985 a 2004, com uma média de expansão de 7,7% ao ano. Puxada especialmente pela queda da participação paulista, a fatia do Sudeste no PIB nacional caiu de 60,2% em 1985 para 54,9% em 2004. Ranking Apesar disso O Estado de São Paulo permaneceu no terceiro lugar no ranking do PIB per capita brasileiro em 2004, com R$ 13.725, ou o equivalente a 1,4 vezes a média nacional de PIB per capita (R$ 9.729). O cálculo do PIB per capita estadual é feito com a divisão do PIB dos Estados em valores pela sua população. O Distrito Federal permanece no primeiro lugar do ranking nacional, com um PIB per capita de R$ 19.071 em 2004, ou duas vezes a média nacional. O gerente do Projeto de Contas Regionais do IBGE, Frederico Cunha, disse que o Distrito Federal é favorecido, nesse indicador, por centralizar a administração pública e o sistema financeiro estatal, sem grande população. O segundo lugar no PIB per capita manteve-se com o Rio de Janeiro (R$ 14.639 ou 1,5 vezes a média nacional em 2004).