Despesa de consumo das famílias cresceu 0,7% em 2001 A despesa de consumo das famílias brasileiras cresceu apenas 0,7% em termos reais em 2001 na comparação com o ano anterior, segundo divulgou hoje o IBGE. Na avaliação do instituto, o crescimento reduzido ocorreu por causa da política monetária restritiva com elevação dos juros, a queda da renda dos trabalhadores e o aumento do desemprego. Os dados do IBGE revelaram também que os investimentos diretos mantiveram-se como principal fonte da entrada de dólares no País em 2001, contribuindo com cerca de US$ 20,2 bilhões para o financiamento do déficit em transações correntes. Por outro lado "o cenário externo instável" fez com que os investimentos em carteira reduzissem para US$ 1 bilhão em 2001 ante US$ 7 bilhões em 2000. Ainda de acordo com a pesquisa a carga tributária atingiu 33,4% do PIB em 2001 ante 31,6% em 2000.