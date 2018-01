Despesa do governo central deve subir 5,8%, prevê Ipea A despesa primária do governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social) deve atingir R$ 542,7 bilhões em 2007, em termos reais, evidenciando uma alta de 5,8%, segundo a projeção do economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Fábio Giambiagi. Desta forma, a despesa primária do governo central corresponderá a 24,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, ante 23,6% em 2006. Enquanto a despesa deve se expandir em quase 6%, a receita total do governo central, no próximo ano, segundo Giambiagi, deve aumentar 3,2%, somando R$ 584,2 bilhões. De acordo com o economista do Ipea, as despesas com pessoal, um dos componentes que mais pesam nos gastos totais do governo, devem continuar em trajetória de alta, chegando a R$ 119 bilhões, também em termos reais - uma expansão de 7,4% no ano que vem. Outro componente relevante dos gastos governamentais, o INSS, também deve manter sua trajetória de expansão, com alta de 5,7% no próximo ano, para R$ 181,4 bilhões, o que representaria 8,09% do PIB, ante 7,93% em 2006. De acordo com os números de Giambiagi, as despesas correntes do governo central devem saltar de R$ 387,7 bilhões em 2006 para R$ 422,7 bilhões em 2007, uma alta de 4,8%. Em termos de participação do PIB, correspondem a 18,63% em 2006 e passarão a 18,85% em 2007. Já as despesas primárias, excluindo transferências para Estados e municípios, podem subir 6,4%, para R$ 442,9 bilhões. Em 2006, correspondem a 19,23% do PIB; em 2007, passam a 19,75%. O superávit primário do governo central vai sofrer uma queda, segundo Giambiagi, de 20,7% em 2007, recuando de R$ 53 bilhões para R$ 43,7 bilhões.