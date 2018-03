Despesas com juros em maio somaram US$ 940 milhões, aponta BC O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, informou hoje que as despesas com juros externos em junho até hoje (câmbio liquidado) somam US$ 787 milhões. As remessas de lucros e dividendos nesse mesmo período totalizam US$ 266 milhões. De acordo com os dados divulgados hoje pelo BC, as despesas com juros em maio foram de US$ 940 milhões. No acumulado do ano até maio, somaram US$ 5,685 bilhões. As remessas de lucros e dividendos em maio chegaram a US$ 798 milhões, acumulando até maio US$ 3,238 bilhões.