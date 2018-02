Despesas de brasileiros no exterior saltam 41,2% Apesar do caos aéreo, os brasileiros continuam aproveitando o câmbio favorável para viajar ao exterior. Segundo o Banco Central (BC), a diferença entre o que os estrangeiros gastaram aqui e o que os brasileiros gastaram lá fora foi de US$ 353 milhões em junho - 80,2% mais do que o registrado em junho de 2006. Os gastos de brasileiros no exterior avançaram 41,2% e as despesas de estrangeiros aqui, 15,7%. No ano, o saldo líquido dos gastos brasileiros com viagens ao exterior chega a US$ 1,060 bilhão, 126% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. As despesas, ou seja, aquilo que é gasto no exterior, foram de US$ 694 milhões em junho, maior valor da série do BC. Em junho de 1997, quando a farra das viagens ao exterior estava no auge por causa da paridade entre o real e o dólar, as despesas foram de US$ 523 milhões. Considerando que junho ainda não era período de férias escolares, é de esperar que montantes semelhantes sejam atingidos em julho. Até ontem, as despesas somavam US$ 569 milhões, segundo o BC. A gastança no exterior é parcialmente compensada pelos estrangeiros que vêm para o Brasil, cujos gastos entram nas contas do BC como receita. Em junho, as receitas foram de US$ 341 milhões, aumento de 15,6% em comparação com junho de 2006. No ano, somam US$ 2,436 bilhões, 11% mais do que em igual período de 2006.