Despesas diminuem lucro da Yahoo; ação cai 7,2% A Yahoo Inc informou que seu lucro líquido caiu 11% no primeiro trimestre deste ano em comparação com igual período de 2006, passando de US$ 159,9 milhões (US$ 0,11 por ação) para US$ 142,4 milhões (US$ 0,10 por ação). O grupo foi prejudicado pelo aumento das despesas operacionais, que subiram de US$ 707,2 milhões para US$ 789,2 milhões. O lucro operacional caiu 16%, para US$ 169,1 milhões. As vendas cresceram 7% na mesma base de comparação, atingindo US$ 1,67 bilhão, sustentadas pela demanda mais forte pelos anúncios da companhia, efeito de seu Projeto Panama, elaborado para melhorar os serviços de buscas e disposição de anúncios. A receita excluindo as comissões para anunciantes subiu de US$ 1 bilhão para US$ 1,18 bilhão. Analistas consultados pela Thomson Financial previam em média lucro de US$ 0,11 por ação e receita excluindo comissões de US$ 1,21 bilhão. O grupo havia previsto faturamento de US$ 1,12 bilhão a US$ 1,23 bilhão. Os resultados abaixo do previsto fazem com que as ações do grupo despenquem 7,2% no after hours, para US$ 29,78. Durante o trimestre, a Yahoo ganhou direitos exclusivos para fornecer serviços de busca para 33 sites controlados pela Viacom Inc, o que deixou a Google de fora de sites de alto perfil, como comedycentral.com and MTV.com. A Yahoo também conseguiu conter suas perdas de mercado para a Google em janeiro e fevereiro e agora está firme na posição de fornecedora número dois de serviços de busca na Internet, um mercado que ainda cresce a um ritmo saudável. A fatia da Yahoo no mercado norte-americano de buscas ficou em 28% no trimestre, essencialmente estável em comparação com a registrada em igual período de 2006. A Google tem 48%. Para o segundo trimestre do ano, o grupo prevê lucro operacional na faixa de US$ 440 milhões a US$ 500 milhões e receita excluindo comissões de US$ 1,2 bilhão a US$ 1,3 bilhão. Analistas estimam faturamento de US$ 1,28 bilhão. As informações são da Dow Jones.