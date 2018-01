Despesas do Tesouro cresceram 12,65% em 2000 As despesas totais do Tesouro Nacional em 2000 somaram R$ 174,603 bi, valor 12,65% superior ao gasto em 1999, quando as despesas totais somaram R$ 155,002 bi. De acordo com documento divulgado há pouco pela Secretaria do Tesouro, "não houve mudanças significativas" nos principais itens de despesas. Os gastos com pessoal e encargos sociais somaram R$ 55,629 bi, o equivalente a 5,2% do PIB, enquanto em 1999 estes gastos foram de R$ 49,220 bi, o equivalente a 5,12% do PIB daquele ano. Os gastos com custeio e capital atingiram no acumulado do ano passado R$ 53,186 bi, o equivalente a 4,97% do PIB. Em 1999 foram gastos R$ 47,242 bi em custeio e capital, o equivalente a 4,92% do PIB daquele ano. Ainda de acordo com documento divulgado pelo Tesouro, o acréscimo nominal na despesa com pessoal e encargos sociais, de cerca de R$ 6,4 bi, refletiu principalmente o realinhamento salarial e a reestruturação de carreiras estratégicas do funcionalismo público ocorridos ao longo de 2000.