Despesas internacionais no cartão preocupam A disparada do dólar nas últimas semanas preocupa o turista brasileiro que foi para o exterior e gastou dinheiro no cartão de crédito internacional. A facilidade da aceitação do cartão para compras, hospedagem, passagem e serviços, inclusive pela Internet atrai o consumidor. Mas a defasagem entre o gasto e a conversão para reais pode trazer muitas surpresas. As despesas no cartão não podem ser parceladas e devem ser pagas com a cotação do dólar do dia do vencimento da fatura. Ou seja, quem fez uma despesa em 17 de junho deste ano, calculou estar gastando à cotação do comercial em cerca de R$ 2,66. Se só recebeu a cobrança com vencimento em 31 de julho, pagou com o dólar próximo de R$ 3,47. O atraso na cobrança é comum, pois a despesa no exterior pode demorar mais para ser compensada e vale lembrar que as administradoras têm taxas de conversão próprias, que oscilam de acordo com o comercial. Se a conta não for quitada, correm os juros do cartão de crédito, que estão entre os mais altos do mercado. Em julho, segundo pesquisa da Agência Estado, a taxa média dos juros do atraso são estavam em 10,27% em média. Não é possível fazer um pagamento mínimo ou aplicar os juros do rotativo, que são um pouco mais baixos, pois o Banco Central exige que se pague a fatura à vista. Quem não puder quitar a dívida imediatamente deve calcular a disponibilidade de recursos no orçamento para planejar o pagamento. E, em alguns casos, o melhor é contrair empréstimos de parentes ou amigos para que a dívida não cresça demais, ou mesmo assumir um crédito bancário ou penhor a juros mais baixos (leia mais sobre crédito no link abaixo). Leia mais nos links abaixo sobre as opções para se livrar das dívidas e também como se prevenir contra as altas do dólar sem abrir mão da viagem ao exterior, além de dicas de como desistir de passagem e pacote já pago ou pago parcialmente.