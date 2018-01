Desrespeito à legislação em planos de saúde é altíssimo, diz Idec O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) vai divulgar na segunda-feira, às 11h, resultado de um teste que mostra o desrespeito à legislação por oito grandes operadoras do setor de saúde. O Idec avaliou 12 itens considerados importantes para os consumidores que pretendem ter ou já têm planos de saúde. O resultado foi a constatação de condutas inadequadas na maior parte deles, informa a assessoria de imprensa do instituto. De acordo com o breve comunicado, o Idec a firma que foram verificadas as condutas de operadoras em situações mais comuns enfrentadas pelo consumidor, como no momento da contratação, na vigência do contrato e no momento do cancelamento deste. Alguns aspectos dos contratos também foram analisados e apresentam problemas de desconformidade com a legislação. O teste foi desenvolvido entre os meses de junho a setembro de 2002 e a conclusão do Idec é que os resultados foram muito ruins, tendo em vista o nível de desrespeito à legislação.