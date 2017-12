Desta vez, Mantega segue ?discurso? do governo O ministro do Planejamento, Guido Mantega, confirmou hoje em São Paulo que a decisão de prorrogar a redução do Imposto sobre Produtos Indistrializados (IPI) para as montadoras até fevereiro do próximo ano foi uma estratégia do governo para evitar o aumento dos preços dos automóveis e impedir demissões no setor. Este foi o mesmo discurso apresentado na manhã de hoje pelo ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Luis Fernando Furlan (veja a matéria completa no link abaixo). Mantega explicou que não houve nenhum desentendimento entre os ministros sobre essa questão. "A decisão de prorrogar a redução do IPI é uma atribuição do Ministério da Fazenda.? Segundo ele, o governo já havia discutido o assunto ainda durante a vigência do acordo anterior e, na ocasião, havia considerado que era um período suficiente. "Mas, depois, se fez uma nova avaliação e achamos que deveria ser prorrogado. Não tem nenhum desacordo, já que cada ministério tem sua competência específica e age de acordo com essas atribuições", explicou. O ministro defendeu a decisão do Ministério da Fazenda que, de acordo com ele, verificou as taxas de crescimento do emprego nada satisfatórias. "Muitas vezes você precisa ser rápido no gatilho; ai a decisão de prorrogar a redução do IPI porque o setor automobilístico tem uma grande capacidade de radiação de crescimento", argumentou o ministro. Ele reconheceu mais uma vez que houve a contrapartida do setor automobilístico. "Havia um acordo em curso e você não pode simplesmente fazer uma redução de IPI se não houvesse um compromisso do setor com a manutenção do emprego dos trabalhadores e do preço dos carros." Veja no link abaixo as notícias publicadas na sexta-feira, que mostraram o desencontro de informações de representantes do governo sobre este assunto.