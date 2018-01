Destaques dos ratings de fundos Dentre os resultados divulgados hoje da pesquisa de ratings de fundos de ações da AE/Ibmec do mês de maio (veja mais matérias sobre a pesquisa nos links abaixo), os grandes destaques foram os fundos Boston Small Cap Valuation, único invicto até agora, com notas A em todas as pesquisas, que caiu para B, e Boavista Carteira Livre e Boavista Private, que subiram de D para A e C para A, respectivamente. Fundo Boston Small Cap Valuation O fundo saiu, pela primeira vez, do rating A,. onde permaneceu por13 meses, para B. O Bank Boston afirmou que não houve alteração na política de investimento do fundo. O Boston Small Cap Valuation continua voltado para empresas pequenas, que possam proporcionar bons retornos no longo prazo. Atualmente, o patrimônio do fundo está em R$ 17 milhões. Em maio, o desempenho ficou negativo em 7,88%. A carteira do fundo conta com empresas de diversos setores, com uma participação um pouco mais expressiva (25%) de empresas de telefonia celular. Boa Vista tem forte melhora em dois fundos No mês de maio, o Boavista Carteira Livre saiu do conceito D para A e o Boavista Private subiu da nota C para A. O Banco creditou essa melhora a uma reestruturação do setor e da equipe, que vem sendo operada deste setembro do ano passado. O Boavista CL possui um patrimônio líquido de R$ 4,8 milhões e, no mês de maio, apresentou um desempenho 7 pontos percentuais acima do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O fundo é voltado para investimentos de longo prazo. O Boavista Private é um fundo exclusivo, com patrimônio de R$ 2,232 milhões. Os dois fundos são voltados para os chamados fundamento das empresas, ou seja, a sua situação real, incluindo-se endividamento, perspectivas de rendimentos etc, ao contrário de outros, que procuram ganhar mais com as oscilações da bolsa. O Private, no entanto, também realiza operações de curto prazo. Os principais motivos do bom desempenho do fundo foram a troca das aplicações em empresas de telefonia celular por telefonia fixa, e de papéis dos setores de siderurgia e mineração. Veja mais informações sobre as dicas de aplicações do Banco Boa Vista em matéria a seguir.