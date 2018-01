Destinos da América Latina têm promoções Viajar para a América Latina pode ser bastante interessante pois as passagens para essa região tendem a ser mais baratas do que para outros destinos internacionais. Além disso, muitas companhias ignoram os períodos de alta e baixa temporada e fazem promoções para atrair passageiro. Quem pretende viajar para Caracas, Aruba, Panamá ou Lima, encontrará preços de baixa temporada, mesmo durante a alta. Entre as companhias pesquisadas, Avianca, Copa e Taca Peru estão com promoções. Na Avianca, o preço mais baixo da passagem de ida e volta para Caracas ou Aruba é US$ 520, sem considerar taxas, válido até 24 junho. A promoção é válida apenas para pagamento à vista e o passageiro fica sujeito à multa caso mude a data do vôo. A Copa Airlines, que voa para o Panamá com conexões para destinos no Caribe e América Central, está cobrando preços de baixa temporada. A passagem mais barata de ida e volta para a Cidade do Panamá custa US$ 579, sem considerar taxas. A promoção é válida para todos os dias da semana em viagens com retorno até dia 31 março. Como o período mínimo de permanência, neste caso é de 3 dias, o embarque deve ser feito de acordo com esse critério. A Taca Peru também está cobrando valor de baixa temporada. A passagem mais barata de ida e volta para Lima custa US$ 549, sem considerar taxas. Esse preço deve ser alterado a partir do dia 19 fevereiro, quando efetivamente começa a baixa temporada. Vale lembrar que todas as informações foram fornecidas pelas companhias aéreas e estão sujeitas a alterações. Por isso, é importante consultá-las antes de programar a viagem. Confira no link abaixo a tabela completa com todas as companhias aéreas que voam do Aeroporto Internacional São Paulo/ Guarulhos. Avianca: 257-6511 Copa Airlines: 3156-2707 Taca Peru: 214-4922