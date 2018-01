Destituídos os executivos envolvidos na reestruturação da Varig A Fundação Ruben Berta acaba de destituir todos os executivos que estavam à frente do processo de reestruturação da Varig. A informação foi confirmada pelo advogado Sérgio Bermudes, que assessora juridicamente o grupo liderado por David Zylbersztajn, afastado da presidência do Conselho de Administração da companhia. Também foram destituídos o presidente executivo da empresa, Omar Carneiro da Cunha e o conselheiro Eleazar de Carvalho. A demissão foi comunicada a Zylbersztajn pelo presidente do Conselho de Curadores da FRB, Cesar Cury, que teria pedido, inicialmente, a renúncia do grupo, sob a alegação de que a medida estava sendo reivindicada pelos funcionários, devido à demissão de 156 pilotos. Como não teve êxito, apresentou o documento de destituição. Segundo Bermudes, o afastamento será imediato. O grupo de executivos havia acabado de fechar acordo com o BNDES para dar início à reestruturação da empresa, com a venda das subsidiárias Vem e VarigLog e o pagamento de uma dívida de leasing que deixara sob risco de arresto cerca de 40 aviões.