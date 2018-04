Destrua seu Madoff por US$ 99,95 As vítimas do financista Bernard L. Madoff perderam bilhões de dólares em seu esquema inspirado na pirâmide de Ponzi. Agora, por mais US$ 99,95, eles podem liberar um pouco da raiva também. Esse é o preço do boneco Smash-Me Bernie, que foi apresentado este ano na Feira Internacional de Brinquedos em Nova York. O boneco, de 18 centímetros, é um Madoff sorridente num corpo de diabinho, segurando um tridente. Acompanha o brinquedo um martelo de ouro "comemorativo", cujo propósito é reduzir Madoff a pó. Talvez o boneco não se torne um sucesso como o Elmo da Vila Sésamo ou o Furby, dois dos brinquedos mais populares nos EUA. Mas foi o lançamento mais comentado da feira de brinquedos. Graeme Warring, presidente da Mini-Me Model Works, empresa do Arizona, afirma que a ideia de fabricar o boneco surgiu depois de uma conversa com um amigo que foi vítima de Madoff. "Eu produzi e dei de presente ao meu amigo um boneco piloto do Madoff com corpo de diabo e um martelo. Disse a ele que poderia dar uma paulada em Madoff para que pudesse se sentir melhor", diz Warring. "Ele mostrou a novidade a alguns de seus colegas, e antes que eu me desse conta já tinha 50 encomendas." Hoje, já passam de 1.000. Mas Madoff provavelmente não será o único personagem de Wall Street no catálogo da Mini-Me. A empresa acaba de receber uma encomenda de 50 bonecos inspirados em John Thain, o ex-CEO da Merril Lynch. O boneco mostra Thain sentado em uma privada de ouro, uma referência ao US$ 1 milhão que o executivo gastou na reforma de seu escritório.