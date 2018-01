Desvalorização do peso ameaça ganhos do campo A queda do dólar a 3,14 pesos é motivo de preocupação para os agricultores argentinos que, após a desvalorização da moeda, no ínicio de 2002, viu seus ganhos se multiplicarem. "A queda da cotação do dólar está provocando um enorme prejuízo na rentabilidade dos produtores", disse Javier Buján, gerente comercial da corretora de grãos Granar S.A. Ele exemplifica a situação com o caso de um produtor de trigo que semeou a terra no início do segundo semestre de 2002, quando o dólar valia entre 3,60 e 3,70 pesos. Essa paridade era a que marcava o preço de seus principais insumos, como as sementes e os defensivos agrícolas. Também servia para fixar a cotação local do cereal, que no começo de setembro, final do plantio, chegava a 500 pesos a tonelada. Agora, com a colheita terminada, o dólar caiu forte, com a consequente queda no preço do trigo para cerca de 350 pesos a tonelada (cotação de ontem em diferentes portos argentinos). Javier Buján diz que o "impacto que essa perda no lucro terá nas economias regionais será grande". A preocupação agora é saber quanto estará valendo o dólar em abril ou maio, pico da colheira de soja, milho e girassol. Estes grãos, a exemplo do trigo, também foram semeados no segundo semestre do ano passado, com o dólar cerca de 21% mais valorizado que hoje.