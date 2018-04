Desvalorização do peso derruba lucro da Repsol-YPF A desvalorização do peso argentino e a crise econômica vivida por aquele país levaram o grupo hispano-argentino de petróleo e gás Repsol-YPF SA a registrar queda de 49% no lucro líquido obtido no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2001. De janeiro a março, a companhia obteve lucro líquido de 302 milhões de euros (US$ 272,7 milhões), ante os 595 milhões de euro obtidos há um ano. O lucro operacional alcançou 889 milhões de euros (US$ 802,7 milhões), o que representa queda de 41% em relação ao 1,5 bilhão de euros obtidos de janeiro a março de 2001. A Repsol-YPF disse que fez provisão de 1,01 bilhão de euros (US$ 911,9 milhões) para cobrir a desvalorização do peso argentino. Produção A gigante petrolífera disse que os níveis de produção se mantiveram no mesmo nível ao longo do trimestre, em cerca de 945,6 mil barris/dia, apesar da venda de um ativo na Indonésia. Descontados os efeitos das aquisições e vendas de ativos em geral, a produção total cresceu 7,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Gás Natural A Repsol-YPF confirmou a decisão de vender 23% de sua participação na Gás Natural SDG SA. Em comunicado, a companhia disse que com a venda, a sua participação na maior companhia de gás espanhola seria reduzida para 24%. Com a venda, a empresa espera obter 1,06 bilhão de euros (US$ 957 milhões). Segundo a Repsol, a venda da participação na Gás Natural será feita de uma única vez, em uma iniciativa diretamente dirigida a investidores institucionais, tanto espanhóis como estrangeiros. As informações são da Dow Jones. Leia o especial