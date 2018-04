Desvalorização do peso não favoreceu exportações argentinas "Agora a Argentina vai para a frente, agora terá um boom nas exportações que reativará a economia." Esta foi a frase que dezenas de analistas econômicos em todo o mundo afirmaram categoricamente quando em janeiro deste ano o governo do presidente Eduardo Duhalde decidiu desvalorizar a moeda nacional, o peso, e assim acabar com a conversibilidade econômica, que havia estabelecido - ao longo de dez anos e meio - a rígida paridade um a um entre o peso e o dólar. Sem a paridade, profetizavam, a Argentina se tornará um país altamente competitivo e sairá do fundo do poço de quatro anos de recessão, a maior de sua história. Mas as profecias não se cumpriram. De lá para cá, a Argentina, prisioneira de um redemoinho econômico que paralisou o sistema financeiro e causou o fechamento de milhares de empresas, não somente está mais pobre do que antes, como tampouco aumentou suas vendas ao exterior. Com a desvalorização, a Argentina ficou mais competitiva, pois passou de um câmbio de US$ 1 a 1 peso para US$ 1 para 3,60 pesos. Mas, simultaneamente, as empresas viram-se no meio de um angustiante cenário no qual não conseguem financiamento para exportar, já que o sistema financeiro está paralisado desde que em dezembro do ano passado foi instaurado o "corralito" (semicongelamento de depósitos bancários". Desta forma, a desvalorização foi - até o momento - praticamente inútil. "É como o operário desempregado que sabe que existe trabalho naquela fábrica lá longe, mas não tem dinheiro para pegar o ônibus e se candidatar ao posto ali", exemplifica Dante Sica, diretor do Centro de Estudos Bonaerenses (CEB). O Brasil foi na última década o principal alvo das exportações argentinas. Mas a desvalorização da moeda não favoreceu essas vendas. Sica disse à Agência Estado que as exportações argentinas para o principal sócio do Mercosul estão muito mais vinculadas com os níveis de produção do Brasil do que com a volatilidade do tipo de câmbio. "Em geral, o desempenho argentino das vendas para o Brasil sempre foi muito melhor quando a economia brasileira estava em pleno funcionamento, do que quando o câmbio favorecia as vendas argentinas para o mercado brasileiro." Apesar da desvalorização do peso, as vendas argentinas para o Brasil caíram 18,4% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado. Enquanto que em julho do ano passado as vendas foram de US$ 549 milhões, no mesmo mês deste ano foram de US$ 459 milhões. Segundo Sica, a desvalorização argentina e o conseqüente aumento da competitividade não puderam driblar a recessão brasileira. Do total de US$ 1 bilhão que a Argentina exportou a menos para todo o mundo nos primeiros sete meses deste ano (em comparação com o mesmo período de 2001), US$ 800 milhões são relativos às vendas para o Brasil. Analisando o período entre a desvalorização do peso e a alta do dólar no Brasil, Sica afirma que foi muito curto para possibilitar um aumento considerável nas vendas argentinas para o mercado brasileiro. "Puderam aumentar suas vendas alguns setores que já estavam vendendo para ali, com algum crescimento de sua rentabilidade. Mas nesses poucos meses, ninguém teve a possibilidade de aproveitar a desvalorização. Entre janeiro e abril houve tal descalabro da situação argentina, e além disso, a partir de maio o Brasil começou a entrar em uma área instável, que os exportadores argentinos não tiveram a menor chance." Mas a esperança de Sica é que nos próximos meses ocorra o reestabelecimento do financiamento, o que faria que as exportações argentinas para o Brasil e o resto do mundo se recuperem: "Se a economia ficar calma, e que as eleições gerem um clima de confiança e que com isto venham os capitais que os argentinos colocaram no exterior, talvez possa ocorrer uma reativação." O diretor do CEB considera que "a Argentina poderia estar conquistado uma ampla variedade de mercados em todo o mundo. Mas sofre essa restrição terrível de financiamento. A Argentina é hipercompetitiva com este tipo de câmbio atual. Em dezembro de 2001, a indústria do vidro mais competitiva era a turca, tanto pela qualidade e preço. Mas com a desvalorização do peso, a Argentina tornou-se mais competitiva do que a turca. O problema é que aqui não há capital de trabalho para financiar a indústria. E além disso, nos últimos anos muitas empresas do setor de vidro fecharam". Se a economia brasileira se estabilizar, Sica considera que a Argentina poderia vender mais na área de auto-peças e automotivo na área de energia, além das manufaturas de origem industrial, como calçados, têxteis. Os economistas da Fundação Capital afirmaram ao Estado que ao comparar a desvalorização brasileira e mexicana (favorecidas pelo tipo de câmbio) com a argentina, embora o tipo de câmbio ajude, é preciso levar em conta uma série de outros fatores, como a instabilidade macroeconômica (a somatória de instabilidade monetária e fiscal), além da instabilidade jurídica e institucional, "que podem acabar com os efeitos favoráveis de uma desvalorização". Fausto Maranca, presidente do Grupo Galileo, que produz equipamentos para postos de venda de gás comprimido e para veículos que utilizam esse combustível, disse à AE que no caso de sua empresa, "as exportações ao Brasil não diminuíram, mas tampouco tiveram o crescimento que se esperava que ocorresse depois de uma desvalorização". Maranca afirma que as empresas do setor estão sofrendo com o problema de conseguir financiamento, especialmente no caso de licitações. O Grupo Galileo exporta para o Brasil equipamentos para estações de gás natural comprimido. No mercado brasileiro, possui um contato com a Petrobrás. No entanto, como outras empresas argentinas, lamenta os financiamentos que existem no Brasil para a indústria local, que diminuem a competitividade das empresas da Argentina. Além disso, Maranca lamenta que a desvalorização brasileira também tenha diminuído parte da competitividade que as empresas argentinas haviam obtido com a desvalorização do peso. No entanto, no caso da Galileo, existe relativa tranqüilidade, já que estão cumprindo contratos assinados no ano passado com o Brasil. Maranca calcula que neste ano, as vendas de sua empresa para o Brasil serão de US$ 6 milhões.