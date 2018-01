Deterioração econômica derruba setor de serviços A novidade na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE relativa a abril não é mais uma queda, em termos reais, das receitas das empresas do setor, mas a intensidade do declínio: na comparação com abril de 2014, o recuo do faturamento do setor de serviços, descontada a inflação, foi de 6,1%, calcula a Consultoria Tendências. Tem pouco significado a alta nominal de 1,7%, na mesma base de comparação, ou de 4,3% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 meses anteriores.