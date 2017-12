Detidos diretores da empresa que auditou a Parmalat O presidente da unidade italiana da empresa de auditoria Grant Thornton demitiu-se e o seu sócio foi suspenso, por tempo indeterminado, depois de terem sido detidos na quarta-feira na seqüência do escândalo financeiro Parmalat. A Grant Thornton International anunciou, num comunicado divulgado quarta-feira à noite, que aceitou a demissão de Lorenzo Penca do cargo de presidente e que o seu sócio foi suspenso por tempo indeterminado. Lorenzo Penca e Maurizio Bianchi, segundo informações da Agência Lusa, foram detidos na quarta-feira juntamente com outros cinco responsáveis e advogados da Parmalat por suspeita de terem ajudado na falência fraudulenta da empresa. A Grant Thornton fez a auditoria da Parmalat entre 1990 e 1999. Um dos juízes responsáveis pelo caso, Calisto Tanzi, acusou Penca e Bianchi de falsificarem balanços da Parmalat e de sugerirem "as operações fictícias necessárias para conseguir a falência fraudulenta do grupo", o número um da indústria agro-alimentar italiana. A falência do grupo Parmalat foi oficialmente declarada no dia 27 de dezembro porque teve um "buraco" de pelo menos 7,5 bilhões de euros nas contas de 2002. Entretanto, Calisto Tanzi, fundador da empresa Parmalat, foi detido em Milão (norte), sob suspeita de ter desviado centenas de milhões de euros.