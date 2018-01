Deustche lança consultoria financeira O Deutsche Bank lançou ontem o MaxBlue no Brasil, Alemanha e Austrália. Trata-se de uma consultoria financeira pessoal. Com uma equipe inicial de 40 gerentes de relacionamento, o MaxBlue tem o objetivo de atender investidores com poupança de R$ 50 mil e com investimentos a partir de R$ 5 mil. Pela consultoria MaxBlue, o cliente terá acesso a fundos de gestores do mercado brasileiro internacional, classificados pela agência de classificação de risco Moody´s. Além disso, contará com programa de fidelidade, ou seja, benefícios exclusivos focados nas preferências profissionais, familiares e de lazer do investidor, além de uma consultoria para montar sua carteira de investimentos. Para operarem, os clientes deverão abrir uma conta corrente no Deutsche Bank e, a partir daí, acessar os canais de atendimento da consultoria - Espaço Físico MaxBlue, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 435, em São Paulo; central de atendimento pelo telefone 0800-7030303; ou por meio do portal www.maxblue.com.br. Informações Sob a orientação do jornalista Alcides Ferreira, o MaxBlue terá uma área de Conteúdo Financeiro, onde serão apresentadas análises e perspectivas sobre os acontecimentos no mercado financeiro. Além disso, mensalmente, personalidades como o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola; o ex-ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros; o consultor ecônomico, Paulo Rabello de Castro; e o sócio da Pinheiro Neto Advogados, Antonio Mendes discutirão como as finanças pessoais podem ser afetadas pelo cenário político e econômico do País.