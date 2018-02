Deutsche Bank aumenta lucro líquido em 43% O maior banco alemão em volume de ativos, o Deutsche Bank, registrou no primeiro semestre do ano um lucro líquido de 2,9 bilhões de euros (US$ 3,683 bilhões), 43% a mais que no mesmo período de 2005. Segundo informou o entidade nesta terça-feira, o rendimento com juros subiu 13,7% na mesma base de comparação, para 3,474 bilhões de euros (US$ 4,412 bilhões). O presidente da instituição, Josef Ackermann, disse que "apesar da volatilidade dos mercados de valores em maio e junho, o Deutsche Bank alcançou um resultado trimestral significativamente melhor que o do mesmo período de 2005 e, como resultado, um extraordinário primeiro semestre". O Deutsche Bank explicou que a melhora dos resultados se deve ao aumento da receita em bancos de investimento. O banco quer conseguir no balanço de 2006 um rendimento de 25% sobre os recursos próprios antes de impostos. No primeiro semestre, o número foi superado, com 35% . Compra A entidade comprou recentemente o Berliner Bank por 680,5 milhões de euros (US$ 864 milhões) a fim de ganhar mais clientes na área de varejo na Alemanha, mercado dominado na atualidade pelas cadernetas de poupança. Após a publicação dos números, que ficaram abaixo do previsto pelos analistas, na Bolsa de Frankfurt as ações do Deutsche Bank caíram 3,2%, para 87,72 euros.