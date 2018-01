Deutsche Bank comprará Berliner por 680,5 milhões de euros O banco alemão Deutsche Bank assinou um acordo com a entidade Landesbank Berlin para comprar sua divisão bancária Berliner Bank, por um valor provisório de 680,5 milhões de euros (US$ 857 milhões). Segundo informaram nesta quarta-feira as duas instituições financeiras, o Deutsche Bank assumirá as atividades com clientes privados e empresariais do Berliner Bank, além de sua rede de 60 escritórios e sua equipe, que não será atingida pela operação. As companhias prevêem que a transação, que ainda deve receber a aprovação das autoridades reguladoras e da concorrência, será concluída antes do final deste ano. O Berliner Bank manterá seu nome após a aquisição, e deverá se transformar antes em uma entidade financeira independente do Landesbank Berlin, com um capital social de 172 milhões de euros (US$ 217 milhões). O presidente do Deutsche Bank, Josef Ackermann, disse em entrevista coletiva que a base de receita da divisão de bancos privados da entidade aumentará em mais de 5% com a compra do banco, e considerou que o preço oferecido é justificado pelo bom andamento do instituto de crédito berlinense. Ackermann insistiu em que a aquisição ressalta a importância dos clientes privados para o Deutsche Bank, que, junto com o setor de bancos de investimento, representa uma "força estratégica essencial" da entidade. Fusão Após a fusão, o Deutsche Bank e o Berliner Bank terão 119 escritórios em Berlim, com 3.800 funcionários e 770.000 clientes privados e institucionais. As entidades afirmaram que suas pastas de clientes não serão prejudicadas, e disseram esperar sinergias da combinação dos produtos financeiros dos dois bancos. Ackermann disse que os efeitos positivos da união ficarão refletidos no lucro, mais do que na economia de custos, que será "moderada". O presidente do Deutsche Bank reiterou que, após a compra, o banco mantém seu objetivo de alcançar lucro sobre o capital social antes de impostos de 25% em 2006.