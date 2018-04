Deutsche Bank é investigado por espionar conselho

O Deutsche Bank está sendo investigado por ter contratado detetives para espionarem membros de seu próprio conselho de supervisão, informa hoje o jornal "Financial Times".

A agência de proteção de dados do Estado alemão de Hesse, onde o banco tem sua sede, pediu à Promotoria que determine a possibilidade de conduzir uma investigação criminal dois meses depois de a própria empresa ter declarado que pediria a advogados externos para que averiguassem tais atividades.

O Deutsche Bank rescindiu os contratos de dois funcionários, um deles o responsável das relações com os investidores, enquanto continua sua própria investigação sobre as supostas operações não autorizadas de vigilância tanto de membros de seu conselho de supervisão, quanto de investidores.

O caso do banco alemão não é único no país. Houve também episódios similares em outras grandes empresas como Deutsche Telekom, do setor de telefonia, e Deutsche Bahn, do ramo ferroviário.

O Deutsche Bank reconheceu publicamente que recorreu aos serviços de detetives privados para vigiar Gerald Herrmann, membro sindical do conselho de supervisão do banco, após suspeitar de que era a

fonte do vazamento de algumas informações.

Também se acredita que o banco espionou Hermann-Josef Lamberti, diretor de operações e integrante do conselho de direção do banco, embora, ao contrário do caso anterior, o próprio banco não tenha confirmado que isso ocorreu.

O Deutsche Bank também não confirmou a suposta espionagem em 2006 sobre Michael Bohndorf, um advogado e acionista que fez perguntas críticas à direção em uma reunião de acionistas.

Embora alguns dos espiões tenham sido contratados fora do banco, Wolfram Schmitt, responsável pelas relações com os investidores, e Rafael Schenz, chefe de segurança na Alemanha, foram suspensos de

seus postos por causa da investigação independente encomendada pelo próprio banco.

O relatório do escritório de advogados de Hamburgo encarregado do caso deve ser publicado nos próximos dias. Sem aguardar seu veredicto, segundo fontes citadas pelo "Financial Times", o banco já recindiu os contratos de Schmitt e Schenz.