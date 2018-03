Deutsche Bank eleva recomendação para dívida do Brasil O Deutsche Bank elevou hoje de manhã sua recomendação para os títulos da dívida brasileira de "neutral" (média do mercado) para "overweight" (acima da média do mercado). Esta é a quarta mudança positiva de recomendação para os títulos brasileros neste ano. No dia 28 de fevereiro, a Goldman Sachs elevou sua recomendação de "underweight" para "overweight". No dia 31 foi a vez do JP Morgan elevar a posição para a dívida brasileira de "underweight" para "neutral" e, na última segunda-feira, a Merrill Lynch alterou sua recomendação de "underweight" para "marketweight".