Deutsche Bank pode assumir Sal. Oppenheim, diz fonte

"Uma participação superior a 75% faria sentido" disse a fonte, acrescentando que isso daria ao Deutsche Bank o controle imediato do banco. No passado, a imprensa especulou que o banco alemão estaria interessado apenas nas operações de asset management do Sal. Oppenheim.

A fonte confirmou uma matéria do jornal "Wel am Sonntag", que afirmou que uma participação majoritária tornaria mais fácil a integração e sinalizaria estabilidade para a empresa.

A matéria também diz que uma baixa contábil considerável deverá influenciar os resultados do Sal. Oppenheim no 1º semestre. Os resultados ainda não foram publicados.

O Deutsche Bank e o Sal. Oppenheim deverão chegar a um acordo até meados de outubro, quando terminam os direitos de negociação exclusiva entre as duas instituições. Um porta-voz do Deutsche Bank disse que a instituição sempre se recusa a comentar negociações em curso. As informações são da Dow Jones.