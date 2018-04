Deutsche Bank prevê crescimento de 10,4% para a China A economia da China crescerá 10,4% em 2006, segundo um relatório do Deutsche Bank, que aumenta em meio ponto suas previsões anteriores. Ma Jun, economista e um dos autores do relatório, afirmou que a economia chinesa cresceu "mais que o esperado" no segundo trimestre do ano, quando o PIB aumentou 10,3%. O resultado obrigou o banco a corrigir suas expectativas. O Deutsche Bank opina, no entanto, que o crescimento econômico chinês vai diminuir 1,5 ponto em 2007, contido por uma eventual recessão nos Estados Unidos e uma queda nas exportações para o mercado americano. A previsão do Deutsche Bank é idêntica à do Banco Mundial e semelhante à do Banco Popular da China (central), que em seu último estudo, publicado esta semana, previa um crescimento de 10,5%. No entanto, uma semana antes o Escritório Nacional de Estatísticas da China havia anunciado que o PIB crescerá 10% em 2006, graças às medidas tomadas pelo governo há dois anos para reduzir o excesso de investimento em alguns setores-chave.