Deutsche Bank prevê prejuízo de US$ 220,1 milhão O Deutsche Bank AG estima registrar um prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2003 de aproximadamente 200 milhões de euros (US$ 220,1 milhões), após o maior banco da Alemanha ser forçado a reduzir o valor de outros ativos. O banco alemão estima lucro antes de impostos e encargos de 950 milhões de euros (US$ 1,04 bilhão), porém os analistas afirmam que isso não será suficiente para tranquilizar os acionistas. O Deutsche Bank afirmou que assumiu encargos no primeiro trimestre de aproximadamente 725 milhões de euros (US$ 798 milhões), a maior parte decorrente de seu investimento na seguradora alemã Gerling AG. As baixas contábeis somam até 400 milhões de euros (US$ 440,2 milhões), com as maiores perdas registradas em investimentos do banco no EFG Eurobank SA, MG Technologies e Fiat SpA. No ano passado, o Deustche Bank verificou um lucro líquido no primeiro trimestre melhor do que o esperado de 597 milhões de euros, devido principalmente a ganhos decorrentes da venda de ativos. Este ano, o banco registrou um ganho extraordinário de 500 milhões de euros (US$ 550,3 milhões) sobre a venda de sua operação Global Securities Services, porém isso não contrabalançou totalmente as baixas contábeis e os encargos. O Deutsche Bank divulgará os resultados do primeiro trimestre na próxima quarta-feira.